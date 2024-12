Fluminense encerra ciclo de Felipe Melo e renova com técnico Mano Menezes até o fim de 2025

A segunda-feira foi agitada no Fluminense. Em entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt anunciou o fim de ciclo do volante Felipe Melo. Aos 41 anos, ele não terá o contrato renovado. Na entrevista coletiva, o dirigente também comunicou que o técnico Mano Menezes teve o contrato renovado até o fim de 2025

Mas se o volante está de saída, Mano Menezes permanece à frente do time profissional. A opção pela continuidade do trabalho foi definida após uma rodada de negociações com o estafe do técnico. Contratado em julho para tirar a equipe das Laranjeiras das últimas colocações, o comandante conseguiu cumprir o objetivo ao evitar o rebaixamento para a Série B. Ainda sob o risco de cair na última rodada, o time derrotou o Palmeiras no Allianz por 1 a 0 e encerrou a competição na 13ª posição, com 46 pontos.