Por Felipe Costella, prefeito de Esteio

Ao longo das últimas décadas, as cidades da Região Metropolitana enfrentam as consequências de um crescimento urbano desenfreado. O êxodo rural e a falta de planejamento no controle demográfico resultaram em uma urbanização desordenada.

Cada nova chuva traz não só a água que invade ruas e casas, mas também uma sensação de impotência diante de problemas. O medo não é apenas da inundação em si, mas da falta de enxergar o óbvio, da criação de ações preventivas de uma sociedade que por muito tempo ignorou a necessidade de antecipar soluções.

Embora a responsabilidade do poder público seja inegável, é um equívoco esperar que ele resolva tudo sozinho. As enchentes não são apenas fenômenos naturais, mas resultado de decisões — ou da ausência delas. Aqui em Esteio, conviver com enchentes já faz parte da história da cidade.

O sonho de uma Região Metropolitana resiliente é de um lugar onde a água deixa de ser ameaça para se tornar fonte de vida

A questão não é buscar culpados, mas desenvolver um planejamento estratégico que reduza o impacto das cheias. O Esteio Resiliente nasceu antes da catástrofe climática registrada no Rio Grande do Sul. O programa contempla mais de 19 intervenções, desde o desassoreamento de arroios até a criação de bacias de reservação. Mesmo sendo o menor território do Estado, Esteio escolheu destinar 31% de sua área para proteção da cidade, seja com bacias de contenção ou áreas de preservação permanente (APPs).

Contudo, o poder público não pode — nem deve — enfrentar essa batalha sozinho. É fundamental engajar a sociedade civil, o setor privado e o terceiro setor nessa luta.

O sonho de uma Região Metropolitana resiliente é de um lugar onde a água deixa de ser ameaça para se tornar fonte de vida. Nenhuma chuva deveria roubar o sono de pais preocupados com a segurança de seus filhos ou de trabalhadores temerosos em perder o que construíram.