Redes sociais e proteção infantil

O Brasil vivenciou, nos últimos anos, aumento no número de ataques às escolas. Os ataques costumam ter grande repercussão e mobilizam discursos contra a violência e de proteção às crianças. As ações de enfrentamento propostas costumam ter caráter imediatista como a de intensificar o policiamento nas escolas e até mesmo armar professores.

É preciso entender que não existem soluções simples e imediatas para problemas complexos. Vários fatores colaboram para que uma pessoa entre numa escola, armada, e cometa assassinatos — desde a flexibilização do porte de armas de fogo até a falta de regulamentação das redes sociais. O aumento no número de ataques às escolas ocorreu justamente no período de maior flexibilização do porte de armas de fogo no Brasil.