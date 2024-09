Na Expointer, ministro anuncia prazo de oito anos para pagar linha de crédito

Produtores rurais, cooperativas, cerealistas e fornecedores de insumos poderão acessar os R$ 15 bilhões em recursos do fundo social anunciado anteriormente pelo governo, destinado a quem teve perdas durante a enchente, com sete anos para pagamento mais um de carência. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (30) pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na 47ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.