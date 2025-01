Autópsia de ex-ditador do Suriname revela morte por 'insuficiência hepática'

O ex-presidente do Suriname, Desi Bouterse, morreu de grave "insuficiência hepática", revelou um relatório da autópsia.

A Promotoria informou no sábado que o laudo determinou "que a causa da morte foi uma complicação de insuficiência hepática devido à fibrose hepática grave causada pelo consumo crônico de álcool".

As autoridades buscam determinar a localização do seu esconderijo e as condições em que seu corpo foi transferido para a sua residência. O legista colocou a data da morte entre 23 e 24 de dezembro.