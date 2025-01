Jovem é morto a tiros em Ijuí

Um jovem foi morto a tiros na madrugada deste domingo (29), em Ijuí , na Região Noroeste do Estado. Segundo informações da Brigada Militar (BM), a vítima foi identificada como Gustavo Daniel Carpes Batista, de 19 anos .

De acordo com o Capitão Luciano Pavlak, uma equipe da BM foi chamada pelo 190 próximo da meia-noite, para atender à ocorrência de um homem caído sobre uma motocicleta na Rua Guirino Bertoldo, no bairro Elizabeth.

Ao chegarem no local, os policiais constataram que o jovem apresentava vários ferimentos causados por disparos de armas de fogo . Ainda conforme a Brigada Militar, a vítima tinha antecedentes por envolvimento com tráfico de drogas.

O corpo de Gustavo Daniel Carpes Batista foi encaminhado para a perícia no Instituto Médico Legal de Santo Ângelo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.