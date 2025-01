Incêndio atinge galpão de materiais recicláveis no bairro Alvorada, em Ijuí

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão com materiais recicláveis no bairro Alvorada, em Ijuí, no Noroeste do RS, entre a noite de sábado (28) e a madrugada de domingo (29). Parte do bairro ficou sem energia elétrica em razão do incêndio. Até o momento, não há registro de feridos.