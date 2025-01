Paula Mascarenhas deixa a prefeitura de Pelotas e vai direto para o gabinete do governador

A atual prefeita de Pelotas , Paula Mascarenhas (PSDB), não terá férias depois de transmitir o cargo a Fernando Marroni (PT). Antes mesmo da posse do sucessor, Paula foi nomeada para o gabinete do governador Eduardo Leite , na função provisória de secretária-executiva de Relações Institucionais.

Funcionária da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Paula está sendo cedida para o governo do Estado e, de acordo com o ato oficial, receberá uma gratificação de confiança correspondente ao valor da FG Superior 13, na vaga antes ocupada por Otavio Ribeiro Dias. O valor da gratificação mensal é de R$ 12 mil.

A passagem pelo gabinete do governador é uma forma de Paula fazer uma imersão nos problemas, projetos e estrutura do governo do Estado, depois de 12 anos focada na prefeitura de Pelotas (quatro como vice-prefeita e oito como prefeita). A ideia de Leite é nomeá-la para um cargo de maior responsabilidade na reforma do secretariado, que ainda não tem prazo para ser formalizada.