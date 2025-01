Exames apontam presença de bactéria em torta fria em casos de intoxicação alimentar em Pelotas

Foram divulgados na tarde desta segunda-feira (30) os primeiros resultados dos exames relativos aos casos de intoxicação alimentar registrados em Pelotas, no sul do Estado, após o consumo de tortas frias de frango no Natal. De acordo com o laudo do Laboratório Central do Rio Grande do Sul, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), foi detectada a presença da bactéria estafilococos coagulase positiva no alimento.