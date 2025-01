Hospitalizados após comer bolo supostamente envenenado em Torres devem ter alta da UTI

Exames de sangue constataram a presença de arsênio no sangue das vítimas internadas após consumo de bolo.

Um boletim médico divulgado nesta segunda-feira (30) pelo Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, indica melhora no estado de saúde das duas pessoas ainda internadas após comer um bolo supostamente envenenado em Torres, no Litoral Norte, na última segunda-feira (23). O estabelecimento de saúde prevê alta da unidade de terapia intensiva (UTI) “em breve” em ambos os casos.

No boletim, o hospital informou que os dois pacientes apresentam melhora em seus exames laboratoriais, que o quadro clínico é estável e que, em breve, terão alta da UTI.

No sangue de Zeli e do menino, além do de Neuza Denize Silva dos Anjos, 65 anos, que chegou a ser internada, mas acabou morrendo, foi detectada a presença de arsênio, um elemento químico usado para produzir o arsênico, substância presente em conservantes de couro e madeira, além de inseticidas. O caso é investigado como provável homicídio culposo, quando não há intenção de matar.