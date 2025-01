A rede gaúcha de churrascarias que utiliza apenas ovos de galinhas livres

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Todas as unidades da rede serão 100% abastecidas com a novidade. Label Rouge / Divulgação

A rede gaúcha de churrascarias Fogo de Chão firmou um compromisso de olho no bem-estar de quem produz, no campo, um dos ingredientes da sua cozinha. São os ovos de galinhas, utilizados em uma variedade de pratos do cardápio, como o pudim e a maionese, que agora passam a ser 100% produzidos por aves livres de gaiola.

A parceria foi fechada com a consultoria da ONG Fórum Animal, que orientou o processo de transição da proteína. E a fornecedora escolhida para a migração foi a Label Rouge, de Porto Feliz, no interior de São Paulo.

No caso da Label Rouge, a empresa possui 350 mil aves, entre caipiras e orgânicas, com uma produção mensal que chega a 6 milhões de ovos. Como parte desse volume será direcionado para o abastecimento da todas as franquias da rede no Brasil, a empresa planeja ampliação.

De acordo com o diretor da fornecedora, Guilherme Armanhe, o negócio já vem em plena expansão, com crescimento de 10% ao ano.

— Muitas empresas como a Fogo de Chão tem aderido a uma produção mais sustentável de ingredientes. E não é diferente com os ovos. Estamos vivendo um crescimento no nosso negócio — avalia Armanhe.

O que são ovos produzidos por galinhas livres

As galinhas criadas soltas, sem as habituais gaiolas do sistema intensivo de produção, têm acesso livre à área externa das granjas. Além da ração, as aves também comem pasto.

O sistema tem ganhado espaço como opção às boas práticas de produção.