Saiba quem foi o primeiro bebê a nascer em Passo Fundo em 2025

Correção: Arthur de Mello Fagundes foi o primeiro bebê a nascer em Passo Fundo em 2025, e não Mariana Luchese como publicado entre as 11h10min de 1º de janeiro e as 10h35min de 2 de janeiro de 2025. O texto já foi corrigido.

Diferença de 21 minutos

Poucos minutos depois, Mariana Luchese também veio ao mundo em Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paulo. A menina chegou às 3h34min, pesando mais de 3,3 quilos e com 51 centímetros de comprimento.

O parto normal aconteceu no Centro Obstétrico do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), no norte do RS. Em 2024, o HSVP registrou um total de 2.472 nascimentos, sendo a maioria de meninos.