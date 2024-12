Prefeitura anuncia novo secretário de Saúde e nomes para gestão dos hospitais municipais

A prefeitura de Passo Fundo terá um novo secretário de Saúde em 2025 . O prefeito Pedro Almeida (PSD) anunciou o nome na tarde desta sexta-feira (27). Também foram anunciados os gestores do Hospital Beneficente Dr. César Santos (Hospital Municipal) e Hospital Dia da Criança .

Diego Farias foi nomeado como chefe da pasta e assume o cargo a partir do próximo ano. Médico da atenção básica do município, atuou como diretor técnico do Hospital Municipal e como plantonista na emergência da instituição.