Prefeito, vice e vereadores eleitos em Passo Fundo são diplomados nesta quinta-feira

Aconteceu, na tarde desta quinta-feira (19), a cerimônia de diplomação dos eleitos em Passo Fundo no pleito municipal de 2024. O ato ocorreu na Câmara de Vereadores, às 15h.

A solenidade foi presidida pelo juiz da 33ª Zona Eleitoral, Alan Peixoto de Oliveira. É através da diplomação que a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou candidata foi efetivamente eleito pelo povo e que está apto a tomar posse no cargo, a qual deve ocorrer após o término da atual gestão.

Além do prefeito reeleito Pedro Almeida (PSD) e do vice Volnei Ceolin (MDB), os 21 vereadores também foram diplomados durante o encontro (confira a lista abaixo).

Almeida seguirá no cargo pelos próximos quatro anos após conquistar 42,66% dos votos válidos, contra 31,25% de Marcio Patussi (PL) e 26,09% de Airton Dipp (PDT). Na avaliação do prefeito, a responsabilidade e o compromisso com a população aumentam no segundo mandato, assim como a vontade de fazer mais.

— Nós temos que subir a régua. Nós, internamente, nos cobramos para entregar mais qualidade de serviços à população e, claro, temos um foco importante no desenvolvimento econômico — destacou.

Já Ceolin falou das conversas com o atual vice-prefeito, João Pedro, sobre as atribuições do cargo. O objetivo é a preparação para os próximos quatro anos, em sua primeira gestão no poder público.

— Com certeza, a minha vontade é de ser um vice atuante e fazer a diferença na vida da comunidade passo-fundense — pontuou.

Como vereador mais votado, com 3.261 eleitores, Gio Krug (PSD) afirma que a reeleição é um reflexo do seu trabalho nos últimos quatro anos ocupando uma das 21 cadeiras do Legislativo. O político pretende continuar realizando ações que tragam resultados efetivos para a população.

—É uma honra ter sido o vereador mais votado e foi uma reeleição, que eu acho mais difícil. E o que nos deixa ainda mais feliz é que 50% da Câmara foi renovada. Então a população está prestando atenção na política, nas ações dos seus representantes das bandeiras que eles defendem e se realmente trabalham e fazem algo em prol da sociedade — disse.

Quem são os diplomados

Em Passo Fundo, foram diplomados os 21 vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos. Para acessar o perfil dos novos representantes do Executivo e do Legislativo clique nos nomes abaixo.

Prefeito:

Vice-prefeito: