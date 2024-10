Passo Fundo reelegeu Pedro Almeida (PSD) neste domingo (6) durante as eleições municipais. Com 42,66% dos votos válidos, o prefeito foi o escolhido para continuar governando o município pelos próximos quatro anos. O candidato Márcio Patussi (PL) fechou com 31,25% dos votos e Airton Dipp (PDT) conquistou 26,09%.