Polícia Civil investiga acusações de agressão envolvendo secretária e vereador de Marau

Segundo o delegado à frente da investigação, Daniel Borges dos Santos, os dois envolvidos registraram boletim de ocorrência e as versões apresentadas são contraditórias. A polícia analisa os registros.

Câmeras de segurança da escola teriam registrado o momento da confusão, mas as imagens ainda não foram divulgadas.

— O vereador chegou e disse que queria filmar uma sala de aula, para fiscalizar, mas foi explicado que ele não poderia gravar som e imagem no ambiente da escola. Ele se alterou e foi em direção à sala, filmando. Nesse momento, tentei tomar o celular dele, e ele me empurrou com o corpo — relatou a secretária.