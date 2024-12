Eleito pela primeira vez, Edson Nascimento diz que trabalhará para fortalecer saúde e educação

Edson Nascimento , mais conhecido como "Negão da Padaria" , foi eleito vereador em Passo Fundo com 1.359 votos . Aos 41 anos, ele celebra a realização de um sonho que cultiva há 12 anos, quando se candidatou pela primeira vez.

Agora, eleito pelo PP, o vereador disse que vai trabalhar para melhorar a qualidade de vida das crianças e no fortalecimento da educação, saúde e segurança no município.

Hoje é empreendedor e proprietário do próprio negócio no bairro Operário.

— Minha trajetória tem sido marcada pela luta constante. A eleição não é apenas minha, mas de todos que acreditaram e me apoiaram. Agradeço a Deus, que fez essa promessa se cumprir em minha vida — disse.

Apesar de nunca ter sido eleito, Nascimento já atuou como vereador antes, quando ocupou uma das 21 cadeiras como suplente de colegas do partido. Segundo ele, essa experiência foi fundamental para o amadurecimento político .

Dessa forma, hoje entende que Passo Fundo precisa olhar com atenção para as necessidades das crianças , que construirão o futuro.

— Com uma educação de qualidade, saúde e segurança adequadas, podemos garantir um futuro melhor para as crianças de Passo Fundo. Sei que é um desafio de longo prazo, mas os frutos serão positivos. Tenho certeza de que, com o apoio de todos, conseguiremos transformar Passo Fundo em um lugar ainda melhor para viver — conclui.