Pela primeira vez na política, vice-prefeito de Passo Fundo quer propor nova estratégia para segurança pública do município

A nova gestão de Passo Fundo, que tomou posse na semana passada, tem uma novidade no Executivo municipal. O vice-prefeito eleito, Volnei Ceolin (MDB), 53 anos, na chapa de Pedro Almeida (PSD), tem uma extensa trajetória na área da segurança pública, mas na política é um estreante.

Ex-comandante do 3º Regimento de Polícia Montada (RPMon) e com passagem pelo 1º Batalhão de Polícia Rodoviária e 7º Comando Regional de Bombeiros de Passo Fundo, Ceolin diz que a mudança na carreira atendeu a um convite do próprio prefeito.

— Achei que fazer parte da gestão pública poderia ser mais uma forma de contribuir com a cidade, já que ingressar na vida pública tem sempre o objetivo de ajudar as pessoas e melhorar a qualidade de vida da população — pontua.

Com o objetivo de cumprir um mandato de forma atuante, Volnei Ceolin afirma que foi incumbido da responsabilidade de criar uma nova estratégia para a segurança pública de Passo Fundo, focada no diálogo entre as diferentes polícias.

— O foco é promover maior interlocução com outros órgãos de segurança como Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Federal.

Também vou auxiliar na articulação com os conselhos municipais, que são muito importantes para a nossa cidade VOLNEI CEOLIN Vice-prefeito de Passo Fundo

Em uma avaliação sobre a relação da área da segurança com a administração pública, Ceolin diz que as semelhanças são diversas e aponta o trabalho em prol da sociedade como um dos principais pontos em comum.

— Durante a carreira da Brigada Militar, somos formados em gestores públicos, além de comandantes de unidades operacionais. Então existem muitos pontos em comum com a administração pública em ambas as funções. Especialmente servir a comunidade, fazer o melhor pelo local onde vivemos — conclui.

Infraestrutura e desenvolvimento econômico

Para além da segurança pública, Ceolin destaca que a infraestrutura terá um olhar especial por parte da prefeitura. Segundo ele, o avanço da cidade deve se aliar ao crescimento econômico que vem sendo observado na cidade.