Pedro Almeida e Volnei Ceolin tomam posse para a nova gestão na prefeitura de Passo Fundo

O prefeito reeleito de Passo Fundo, Pedro Almeida (PSD), e o vice Volnei Ceolin (MDB) assumiram os respectivos cargos durante sessão solene realizada na Câmara de Vereadores, na tarde desta quarta-feira (1º). O ato aconteceu às 17h, após a cerimônia de posse do Legislativo de 2025/2028.

Reeleito no pleito de outubro com 42,66% dos votos, Almeida começou seu discurso de posse agradecendo a confiança dos passo-fundenses. Iniciando o segundo mandato, ele destacou que pretende surpreender a população, com projetos inovadores e obras importantes.

— Os últimos quatro anos foram desafiadores, principalmente com a pandemia e as enchentes. Eu espero que agora a gente possa realmente pisar no acelerador e fazer com que essas obras saiam do papel e que a gente possa entregar muito mais para a população. A partir de amanhã, 7h30min, estaremos no gabinete — disse.

Entre os destaques de seu novo mandato, o prefeito reeleito falou sobre desenvolvimento econômico e social, além de um olhar para a sustentabilidade dos projetos.

Leia Mais Quais são os desafios do novo prefeito de Passo Fundo para os próximos quatro anos

Papel do vice-prefeito

Volnei Ceolin deverá focar sua atuação no fortalecimento da segurança pública. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Em seu primeiro cargo público, o vice-prefeito Volnei Ceolin já foi comandante do 3º Regimento de Polícia Montada (RPMon), capitão comandante da 1ª Cia Rodoviária e do 7º Comando Regional de Bombeiros de Passo Fundo. Toda essa experiência em segurança pública fará parte do seu novo papel no Executivo municipal.

Com 35 anos de trabalho na área, Ceolin adiantou que foi um pedido do próprio prefeito o seu olhar para a questão, combinando os conhecimentos com sua formação de administração pública.

— A gente sabe que a cidade não se desenvolve se não houver segurança. Temos as forças de segurança pública atuando constantemente aqui em Passo Fundo, mas esse olhar também da prefeitura municipal em auxílio a essas forças de segurança ajuda a aumentar a sensação de segurança e contribui para o desenvolvimento sustentável e econômico — salientou.

O vice-prefeito vai trabalhar em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública. Conforme explicou Pedro Almeida, o objetivo é avançar na área com tecnologia, mais profissionais e treinamentos.

Equipe de governo

Após a solenidade na Câmara de Vereadores, um evento no Paço Municipal marcou a posse dos secretários do novo governo. Sobre a equipe, Pedro Almeida apontou a importâncias das habilidades técnicas dos escolhidos, além do conhecimento sobre a cidade.