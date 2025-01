Quem são os 21 vereadores que assumem a Câmara de Passo Fundo em 2025

Cerimônia de diplomação aconteceu no dia 19 de dezembro. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Diplomados em 19 de dezembro de 2024, os 21 vereadores eleitos em Passo Fundo, no norte gaúcho, darão início a uma nova legislatura a partir desta quarta-feira (1º). A posse dos eleitos acontece à partir das 15h na Câmara.

Para conhecer mais sobre cada um deles, a reportagem de GZH Passo Fundo apresenta, a seguir, um perfil, com idades, profissões, partidos, votos e mandatos dos parlamentares.

Além disso, ao clicar no nome do vereador, leia reportagens especiais com o perfil completo e entrevistas de cada um deles.

Gio Krug

Gio Krug tem 38 anos e atuou na Brigada Militar de Passo Fundo. Câmara de Vereadores / Divulgação

Gio Krug (PSD) é o vereador mais votado da história de Passo Fundo, com 3.261 votos. Aos 38 anos, ele é formado em Gestão Pública e ingressou na Brigada Militar em 2009, atuando no Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) até se aposentar na reserva. Krug vai para o seu segundo mandato.

Marina Bernardes

Vereadora eleita é arquiteta e urbanista e atua em movimentos sociais. Yung Thales / Divulgação

Marina Bernardes (PT), eleita com 3.062 votos, é a mulher mais votada da história de Passo Fundo. Ela tem 31 anos, é arquiteta e urbanista, e assume seu primeiro mandato. Marina tem uma presença marcante nas redes sociais, com mais de 17 mil seguidores, e suas principais bandeiras são a melhoria da qualidade de vida dos jovens e a atenção à população LGBT+.

Ada Munaretto

Vereadora reeleita pretende seguir com ações focadas na área da saúde. Ada Munaretto / Arquivo Pessoal

Ada Munaretto (PL), eleita com 3.028 votos, é formada em Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e, aos 49 anos, vai para seu segundo mandato. Atuante em movimentos sociais e líder do movimento “Mulheres com Bolsonaro Passo Fundo”, Ada já trabalhou como bancária, empresária e voluntária em diversas causas.

Eva Lorenzatto

Vereadora atua como procuradora-geral especial da mulher na casa legislativa. Vanessa Lazzaretti / Divulgação

Eva Valéria Lorenzato (PT), eleita com 2.831 votos, tem 51 anos e vai para o seu segundo mandato. Natural de Soledade, Eva mora em Passo Fundo desde os sete anos e tem uma trajetória em movimentos sociais, principalmente na Pastoral da Juventude e na Comissão de Direitos Humanos. Ela também foi feirante e a primeira mulher eleita presidente da Associação da Feira da Gare.

Rubens Astolfi

Quinto vereador mais votado, Rubens deve assumir secretária de Obras do município. Rubens Astolfi / Arquivo Pessoal

Rubens Astolfi (PSD) foi eleito com 2.798 votos. Aos 35 anos, o engenheiro e produtor rural foi secretário do Meio Ambiente na gestão do ex-prefeito Luciano Azevedo (PSD) e de Obras no governo de Pedro Almeida (PSD). Astolfi deve se licenciar nos primeiros dias de janeiro e quem assumirá seu lugar na Câmara de Vereadores será o professor Douglas Pereto (PSD). O futuro parlamentar fez 879 votos e conquistou o espaço após Astolfi e o primeiro suplente, Gilberto Bellaver, serem anunciados como secretários na prefeitura.

Pereto chega pela primeira vez na Câmara aos 51 anos. Camila Rosso Pereto / Arquivo pessoal

Professora Regina

Vereadora vai para o segundo mandato na Câmara. Arquivo Gabinete / Professora Regina

Regina Costa dos Santos (PDT), eleita com 2.768 votos, tem 51 anos e vai para o seu segundo mandato. Ela é professora e tem como foco projetos de defesa da educação pública, além de pautas voltadas para a melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência e a garantia dos direitos das mulheres.

Rafael Colussi

Vereador Rafael Colussi (União) é reeleito pela terceira vez e defende a causa animal. Cláudio Tavares / Divulgação

Rafael Colussi (União), eleito com 2.659 votos, tem 46 anos e assume o seu terceiro mandato como vereador. Formado em Gestão Pública, ele já foi coordenador do programa "É o Bicho" e secretário do Meio Ambiente. Colussi, que também é corretor de imóveis, promete seguir com suas ações voltadas à causa animal.

Evandro Meirelles

Vereador foi eleito pela primeira vez em 2016 e reeleito em 2020. Câmara de Vereadores de Passo Fundo / Divulgação

Evandro Meirelles (PSDB), eleito com 2.291 votos, vai para o seu terceiro mandato. Aos 44 anos, é formado em Direito e já trabalhou como cabeleireiro, radialista e narrador de rodeios. Meirelles é uma figura conhecida por seu envolvimento com a cultura gaúcha e seu compromisso com questões sociais e econômicas.

Tchêquinho

Renato Orlando Tiecher, popularmente conhecido como Tchêquinho. Renato Orlando Tiecher / Arquivo Pessoal

Renato Orlando Tiecher (PL), eleito com 2.066 votos, é conhecido por sua atuação como fiscalizador dos projetos do Executivo. Ele foi reeleito para seu quarto mandato e seguirá representando o bairro São Cristóvão. Tchêquinho diz não se considerar oposição, mas que busca garantir o cumprimento das promessas do governo.

Diego Milani

Milani é estreante na política em Passo Fundo. Diego Milani / Arquivo Pessoal

Diego Milani (PL), eleito com 1.974 votos, será vereador pela primeira vez. Policial civil há 14 anos, é formado em Direito e pós-graduado em Segurança Pública. Milani também atua como instrutor de armamento e tiro para vigilantes. Ele afirma que defenderá a criação da Guarda Municipal Armada.

Luizinho Valendorf

Vereador teve um aumento de mais de 97% no número de votos em comparação com sua última eleição em 2020. Luizinho Valendorf / Arquivo Pessoal

Luiz Valendorf (PSDB), eleito com 1.785 votos, assume o seu segundo mandato. Aos 47 anos, ele tem uma longa trajetória como líder comunitário e foi presidente da União das Associações de Moradores de Passo Fundo (Uampaf) em duas ocasiões. Valendorf tem como objetivo construir um espaço especializado em casos de queimaduras graves.

João Pedro Nunes

Vereador ocupa a única cadeira do MDB na câmara. João Pedro Nunes / Arquivo Pessoal

João Pedro Nunes (MDB), eleito com 1.724 votos, retorna à Câmara de Vereadores após dois mandatos como vice-prefeito. Aos 58 anos, Nunes tem passagens pela prefeitura como secretário das pastas da Criança, Ação Social e Saúde, e agora assume seu quarto mandato, com experiência em gestão pública.

Nharam Carvalho

Vereador ocupa a segunda cadeira destinada ao União na Câmara. Câmara de Vereadores de Passo Fundo / Divulgação

Nharam Carvalho (União), eleito com 1.695 votos, será vereador pela segunda vez. Aos 63 anos, Nharam é ex-sargento do Exército e foi mecânico de motos por 30 anos. Ele é formado em Gestão Financeira e seguirá sua trajetória política com foco em temas de segurança e comunidade.

Iriel Sachet

Vereador também concorreu em 2016 e 2020. Leandro Bordin / Divulgação

Iriel Sachet (Podemos), eleito com 1.595 votos, é o vereador mais jovem da nova legislatura, com 26 anos. Atuante na 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), ele tem como principal bandeira a saúde e pretende trabalhar para melhorar o atendimento à população.

Mandioca

Representante do PSDB recebeu 1.583 votos. Edgar Gomes / Arquivo Pessoal

Edgar Gomes (PSDB), conhecido como “Mandioca”, fez 1.583 votos. Aos 52 anos, ele é proprietário de uma fruteira no bairro Hípica e tem uma longa trajetória no comércio. Edgar é natural de Ipiranga do Sul e destaca seu vínculo com a comunidade local.

Gilmar Fuga

Aos 40 anos, Fuga fez 1.538 votos na estreia na Câmara. Gilmar Fuga / Arquivo pessoal

Gilmar Fuga Junior (PSB), eleito com 1.583 votos, assume seu primeiro mandato. Aos 40 anos, Fuga Junior tem um histórico de participação em ações voluntárias em organizações como a Central Única das Favelas (Cufa) e a ONG Amigos Para Fazer o Bem.

Rufa

Parlamentar defende a bandeira da saúde no município. Câmara de Vereadores / Divulgação

Claudio Rufa Soldá (PP), eleito com 1.519 votos, vai para o seu quarto mandato. Aos 60 anos, Rufa é conhecido por sua forma de trabalhar diretamente com a comunidade e por sua experiência na Secretaria de Cidadania e Assistência Social do município.

Ronaldinho Rosa

Ronaldinho vai para o segundo mandato como vereador de Passo Fundo. Ronaldinho Rosa / Arquivo Pessoal

Ronaldo Rosa (PSD), eleito com 1.494 votos, vai para o seu segundo mandato. Filho do radialista Júlio Rosa, ele tem 51 anos e é formado em Comunicação Social e Teologia. Ronaldo é conhecido por sua atuação na área de comunicação e religiosa.

Cícero Martins

Martins foi eleito com 1.493 votos. Arquivo Pessoal / Divulgação

Cícero Martins (PSD), eleito com 1.493 votos, assume seu primeiro mandato. Aos 44 anos, Martins é formado em Gestão Pública e tem experiência como coordenador geral de obras do município e presidente da Vila Annes.

Negão da Padaria

Nascimento já foi suplente na Câmara de Vereadores em outras ocasiões. Arquivo Pessoal / Divulgação

Edson Nascimento (PP), mais conhecido como "Negão da Padaria", foi eleito com 1.359 votos e será vereador pela primeira vez. Aos 41 anos, Nascimento tem formação em Gestão Pública e Teologia. Também tem uma trajetória de trabalho como servente de pedreiro, padeiro e motorista. Ele tentava uma vaga na câmara há 12 anos.

Felipe Manfroi

Aos 29 anos, Manfroi será um dos mais jovens vereadores da Casa. João Henrique Pazuch / Divulgação