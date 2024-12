Prefeitura de Passo Fundo anuncia novo secretário de Agricultura a partir de 2025

Bordin volta à prefeitura depois de atuar como chefe de gabinete do deputado federal Luciano Azevedo (PSD), em Brasília.

— Irei me dedicar com a mesma energia e disposição que empenhei quando secretário de Obras, por oito anos, nas gestões do ex-prefeito Luciano Azevedo e João Pedro Nunes — disse, em comunicado da prefeitura à imprensa.