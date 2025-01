Nova direção do Simers assume gestão com crítica aos atrasos no pagamento de salários a médicos

Marcelo Matias assumiu a direção da entidade em cerimônia nesta quarta-feira (1º). Itamar Aguiar/Simers / Divulgação

A nova direção do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) tomou posse nesta quarta-feira (1º), em cerimônia na sede da entidade. Foi empossado o ginecologista e obstetra Marcelo Matias, que assumiu a presidência do Simers, bem como a nova Diretoria Geral, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo para o próximo triênio, de 2025 a 2027.

Além de defender o compromisso com a profissão, o novo presidente declarou que a primeira ação concreta da nova gestão será a atuação nos locais onde os médicos estão trabalhando sem receber, como São Leopoldo e Canoas.

Marcelo Matias, 57 anos, já foi presidente do Simers entre 2019 e 2021. Itamar Aguiar/Simers / Divulgação

— A realidade dos atrasos salariais é uma ferida aberta que afeta diretamente os profissionais e, consequentemente, a qualidade da assistência à população. Não vamos descansar enquanto os direitos básicos dos médicos não forem respeitados — afirmou Matias, que já foi presidente do Simers entre 2019 e 2021.

A chapa liderada por ele foi eleita em novembro. Marcelo Marsillac Matias tem 57 anos, é médico ginecologista e obstetra, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.