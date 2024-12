A chapa 2, com o ginecologista e obstetra Marcelo Matias como presidente, foi a vencedora da eleição do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). Foram escolhidos a Diretoria Geral, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo que dirigirão o sindicato pelos próximos três anos, de 2025 a 2027.