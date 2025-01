Pedro Caixinha apresenta 'princípios gerais' ao elenco do Santos após reapresentação

Sob nova direção técnica, o Santos apresentou, nesta segunda-feira, a filosofia que deverá nortear o trabalho do treinador Pedro Caixinha na temporada 2025. Contratado para impor um estilo ofensivo no clube, o comandante português passou uma espécie de "princípios gerais" desta nova fase.

Após a reapresentação dos atletas na última sexta-feira, no CT Rei Pelé, Caixinha comandou uma reunião com todo o elenco no auditório com um objetivo bem definido: passar aos atletas os princípios comportamentais que serão cobrados nos treinamentos e nos jogos.