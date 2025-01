Jovem é morta a tiros em Erechim

Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros por volta da 1h da madrugada deste sábado (4) em Erechim, no norte gaúcho. O local do crime passou por perícia e o caso foi registrado na Polícia Civil.

Conforme a Brigada Militar, uma equipe foi chamada para verificar disparos de arma de fogo e uma pessoa baleada em uma das ruas do bairro Cristo Rei. Chegando no local, a mulher foi encontrada já sem vida no pátio de uma residência.