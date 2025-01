Número de pessoas com intoxicação alimentar por conta de torta fria em Pelotas sobe para 92

Torta fria de frango deixou dezenas de pessoas com sintomas como febre, náusea, vômito, diarreia e dor abdominal. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O número de pessoas com intoxicação alimentar em Pelotas após o Natal subiu para 92. Os dados foram atualizados pela Vigilância Sanitária do município no final da tarde desta segunda-feira (30). A atualização anterior, divulgada pela manhã, apontava 81 pessoas contaminadas.

Foram relatados sintomas como febre, náusea, vômito, diarreia e dor abdominal após o consumo, no feriadão, de tortas frias de frango da lancheria Circulu's, uma das mais tradicionais da cidade.

Alimentos como maionese, palmito e azeitona foram recolhidos pela Vigilância Sanitária. Também foram coletados materiais biológicos das pessoas que ingeriram o alimento e passaram mal. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen), em Porto Alegre, para identificação do agente etiológico e do alimento causador do problema.

Os primeiros resultados dos exames foram divulgados na tarde desta segunda-feira. De acordo com o laudo divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), foi detectada a presença da bactéria Estafilococos coagulase positiva na torta fria de frango com azeitonas.

A lancheria informou em nota que recebeu inspeção da Vigilância Sanitária e que não foram identificadas irregularidades, possibilitando, assim, a continuidade das atividades do estabelecimento. Contudo, assegura que está "conduzindo testes internos" relacionados ao caso e colaborando com as autoridades. A empresa estima que terá novidades sobre esses testes na próxima semana.