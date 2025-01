Grêmio recebe proposta do Criciúma por goleiro Caíque

Criciúma que levar Caíque para ser titular. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Criciúma apresentou uma proposta ao Grêmio para comprar os direitos federativos do goleiro Caíque. A oferta é analisada pela direção, que considera a possibilidade de liberar o atleta e apostar em Adriel como reserva imediato de Marchesín na temporada 2025.

O clube catarinense procura um goleiro para ser titular no campeonato estadual e na Série B. E a ideia de jogar de forma assídua, ainda que em um clube menor, é o principal atrativo para o atleta. Já o Tricolor vê na negociação a oportunidade de lucrar com um jogador que desembarcou na Arena sem custos, além de resolver o problema do excesso de atletas para a função.

Conforme apurado por ZH, o Tricolor também foi procurado por um clube interessado em comprar Gabriel Grando. O atleta deseja ser titular e, em qualquer cenário, a tendência é de que seja negociado, também pela necessidade do clube de aumentar as suas receitas.

Caso Caíque e Grando saiam do clube, o reserva de Marchesín deve ser Adriel, que perdeu a vaga de titular do Grêmio em 2023 unicamente por razões disciplinares e devido a um desentendimento com o técnico Renato Portaluppi. Depois, o jogador acabou sendo emprestado ao Bahia, onde não se firmou como titular.

Completa a lista de goleiros do Grêmio o jovem Thiago Beltrame, 21 anos. Além disso, os garotos Ygor, 19 anos, e João Victor, 18 anos serão avaliados após a Copa São Paulo de Futebol Júnior.