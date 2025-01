Sobe para 81 o número de pessoas com intoxicação alimentar em Pelotas

Subiu para 81 o número de pessoas com intoxicação alimentar em Pelotas após o Natal. A intoxicação deveu-se ao consumo, no feriadão, de tortas frias de frango da lancheria Circulu's, uma das mais tradicionais da cidade.

Os dados foram atualizados pela Vigilância Sanitária do município no fim da manhã desta segunda-feira (30). A atualização anterior indicava 57 contaminados.

Segundo a prefeitura de Pelotas, essas pessoas apresentaram sintomas de gastroenterite como náusea, vômito, dor abdominal e diarreia. Amostras de alimentos da lancheria foram recolhidas e encaminhadas para análise no Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen), em Porto Alegre. A perspectiva é de que os resultados sejam divulgados nesta segunda-feira.

Famosa pelos lanches, a Circulu's tem também como tradição a venda das tortas frias no período natalino. Após o registro de casos de intoxicação alimentar pelo consumo do alimento e a repercussão da história, a lancheria emitiu uma nota na qual se comprometeu a colaborar com as investigações pela Vigilância Sanitária.