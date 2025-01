Resultados de exames de caso de intoxicação alimentar em Pelotas devem sair nesta segunda-feira

Estão previstos para esta segunda-feira (30) os resultados de exames relativos aos casos de intoxicação alimentar registrados em Pelotas, no Sul do Estado, após o consumo de uma torta fria de frango. Pelo menos 57 pessoas relataram sintomas como febre, náusea, vômito, diarreia e dor abdominal depois de, na ceia de Natal, comer o alimento, fabricado e vendido pela Circulu’s Lanches, tradicional lancheria da cidade.

Alimentos como maionese, palmito e azeitona foram recolhidos. Também foram coletados materiais biológicos das pessoas que ingeriram o alimento e passaram mal. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen), em Porto Alegre, que identificará o agente etiológico e o alimento causador do problema. Os primeiros resultados deverão estar disponíveis ainda nesta segunda.