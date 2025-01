Gustavo Martins aposta na velocidade para ser titular no Grêmio com Quinteros: “Expectativa”

Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta terça (31), Gustavo Martins projetou as suas perspectivas com o técnico Gustavo Quinteros Eduardo Gabardo / Agencia RBS

O zagueiro Gustavo Martins, 22 anos, inicia o ano cotado para ser titular do Grêmio no Gauchão. Jovem e rápido, o atleta reúne características que agradam ao técnico Gustavo Quinteros. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o defensor disse que leu reportagens sobre o estilo do novo comandante e que está na expectativa para ganhar mais espaço na equipe.

— É normal, a gente acaba procurando e lendo as notícias. A velocidade é uma das coisas que eu tenho de bom, mas tenho que continuar trabalhando muito, porque também não sou um Mbappé, né?! Mas claro que agrada quando a nossa característica pode ser do agrado do novo treinador. Mas isso a gente vai ver durante os treinamentos ao longo do ano. Tenho que estar preparado e evoluindo a cada dia —declarou o zagueiro em entrevista ao programa Show dos Esportes, nesta terça (31).

Gustavo Martins falou ainda sobre as características de Quinteros e as perspectivas do Grêmio de disputar títulos com o novo comandante.

— Já vi que ele gosta de organização tática, trabalha a posse de bola e gosta de jogadores jovens. Então, a expectativa é a melhor possível, vai ser um prazer trabalhar com ele. Vi também que ele foi campeão argentino (com o Vélez) e tenho certeza de que ele vem para competir e brigar por títulos no Grêmio — completou.

Como Kannemann está lesionado e só volta em maio, o Tricolor conta hoje, além de Gustavo Martins, com outros três zagueiros à disposição para o início do Gauchão: Rodrigo Ely, Jemerson e Natã Felipe. O clube busca ainda a contratação de mais dois zagueiros.

— A briga para ser titular no Grêmio é sempre muito acirrada. Pela história e tamanho, o clube sempre teve bons zagueiros, e acredito que em 2025 não vai ser diferente. Mas a gente está trabalhando e sempre evoluindo. Em 2024 fiz a minha segunda temporada pelo Grêmio e, a cada ano que passa, venho mais forte e evoluindo mais — finalizou o jovem defensor.