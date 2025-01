Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Uruguai

Mergulhadores fazem buscas por um homem que desapareceu no Rio Uruguai, na Região Noroeste. Paulo Cristiano Meinerz, de 37 anos, sumiu nas águas da localidade de Lajeado Corredeira, no município de Novo Machado, no início da tarde de domingo (29).

A equipe dos bombeiros que atua na Operação Verão se deslocou de Capão da Canoa até o noroeste gaúcho, onde chegou na madrugada desta segunda-feira (30) para auxiliar nos trabalhos. Segundo o Corpo de Bombeiros de Horizontina, o homem estava reunido com familiares em sua casa às margens do rio.

Leia Mais Negligência e descuido são os principais motivos para afogamentos; saiba como evitar

Por volta do meio-dia de domingo, Paulo estaria pescando em uma área de menor profundidade. De acordo com testemunhas, ele teria escorregado e acabou sendo arrastado pela correnteza para um canal com cerca de oito metros de profundidade.