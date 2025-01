Em "Mania de Você", bombeiro avisa a Mavi que helicóptero de Viola caiu

Chay Suede interpreta Mavi em "Mania de Você". Globo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta quinta-feira (2). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Viola obriga o piloto a seguir para o Rio, no meio de uma tempestade. Mavi avisa que o helicóptero foi sabotado, mas Viola não acredita e manda o piloto seguir viagem. Tomás se abriga com Evelyn na casa de Berta, por causa da chuva. Leidi diz a Evelyn que acha que Sirlei está gostando de Berta. O piloto manda Viola pular do helicóptero para tentar se salvar. O bombeiro avisa a Mavi que o helicóptero caiu.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Zélia convence Arlete a costurar para ela. Clarice gosta da ideia de Beatriz e aceita dar aulas para moças do Gente Fina. Lígia conta a Raimundo sobre a proposta que ela recebeu para viajar com Giovanni. Lígia convida Ronaldo para acompanhá-la no cruzeiro. Alfredo propõe um substituto para trabalhar com Anita em seu programa. Bia sabota o café de Beto. Raimundo afirma que o trabalho de Ronaldo é necessário e convida o filho a voltar a trabalhar na agência.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Marco acerta o encontro de Madalena com Gerson. Roxelle e Neuza se preocupam com a venda da lanchonete. Edson tenta convencer Jão a ficar na Viação Formosa. Osmar se entende com os apontadores da área de Mário Coelho. Gerson admira a coragem de Madalena. Violeta expulsa Tereza de sua casa. Gigi chama a polícia, e Sebastian fala sobre o seu dinheiro. Violeta confirma a gravidez de Cacá. Tati cola uma foto dela com Jin na parede de seu quarto. Roxelle prepara uma surpresa para Sebastian.

Força de Mulher - Record, 21h

Chega o dia do transplante e Bahar não consegue esconder a ansiedade. Nisan e Doruk não esquecem a promessa de Sarp e vivem esperançosos em rever o pai. Sirin aceita doar a medula para Bahar, mas ainda continua sendo cruel com a irmã. Munir não acredita na história de Yazim e decide entregar só metade do pagamento pela informação sobre Nezir. Piril vive angustiada com a possibilidade de Sarp deixá-la a qualquer momento. Durante o transplante todos ficam apreensivos esperando o fim do procedimento.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min