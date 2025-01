Autor de ataque em Nova Orleans agiu sozinho, afirma FBI

O veterano do exército americano suspeito de lançar uma caminhonete contra uma multidão que comemorava a chegada do Ano Novo em Nova Orleans aparentemente agiu sozinho, afirmou o FBI nesta quinta-feira (2).

O ataque deixou 14 mortos e mais de 30 feridos, e o suspeito, identificado como Shamsud Din Jabbar, um americano de 42 anos que vivia no Texas, morreu em uma troca de tiros com a polícia.

"Houve 14 mortos, além do próprio autor; ou seja, 15 pessoas no total", esclareceu Christopher Raia, vice-diretor adjunto do FBI, em uma coletiva de imprensa nesta quinta.