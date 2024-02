Nesta quarta-feira (21), entidades empresariais voltarão a pressionar o governo do Estado pela revogação do corte de incentivos fiscais, promovidos pelo Piratini. Liderada pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), as organizações, incluindo federações e associações comerciais, se reunirão a partir das 14h30min para tratar do tema em Porto Alegre. Para a reunião, foram convidados deputados estaduais e os titulares de quatro secretarias, Fazenda, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Casa Civil.