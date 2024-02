Se, no ambiente de trabalho, testemunho uma cena de assédio, que direito tenho de ficar calado? O quanto o meu silêncio é conivente com o crime que se expõe a minha frente? Se detenho cargo de gestão, me calar seria, ainda, um agravante porque estaria não apenas compactuando com um crime quanto contribuindo para a impunidade - e colocando outras pessoas em risco.