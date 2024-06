Com três unidades produtivas no Rio Grande do Sul — uma ainda fora de operação devido à catástrofe climática —, a Yara Brasil está mobilizada para o processo de recuperação. A empresa de fertilizantes que tem sede na Noruega projeta um investimento de até R$ 2,5 milhões, somadas as ações voltadas aos colaboradores e as externas. Ao mesmo tempo, mantém a estrutura que redirecionou as rotas para manter inalterado o abastecimento do insumo. Presidente da marca no Brasil, Marcelo Altieri entende que a reconstrução é trabalho a ser feito em equipe — empresa, sociedade e governo: