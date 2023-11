Com a ajuda de um equipamento semelhante ao joystick de um videogame, um operador consegue “levantar” uma carga de seis toneladas em questão de segundos. E ajuda a carregar um caminhão com bags de fertilizantes em um tempo 50% menor. A ação ocorre em um dos pontos do complexo industrial da Yara em Rio Grande e materializa parte do investimento de cerca de R$ 2 bilhões que ampliou a capacidade de produção no local. Essa é a primeira vez que jornalistas têm acesso ao processamento após a conclusão das obras.