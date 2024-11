Plataforma vai preparar cerealistas e produtores para atender as regras do comércio global

Com o papel de reservar e comercializar a safra de grãos, as empresas cerealistas ganham novos desafios, à medida que a produção avança em volume e qualidade. São questões relacionadas a infraestrutura, logística, armazenagem, futuro da lavoura de soja, reforma tributária e nova formatação do crédito, entre outras. E que pautarão os debates do 2º Congresso Cerealista Brasileiro, de quinta (21) a sábado (23), em Garibaldi, na Serra. Em entrevista ao Campo e Lavoura da Gaúcha neste domingo (17), o presidente da Acebra, Jerônimo Goergen, falou sobre o evento. Confira trechos abaixo e o áudio da entrevista.