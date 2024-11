Parceria entre fintech e cerealistas cria alternativa de crédito privado

A demanda por crédito para o agro superior à oferta a partir dos fundos tradicionais fez nascer uma parceria entre as empresas cerealistas do Brasil e a Farmtech, fintech voltada ao agro. E acaba de dar forma ao CerealCred, apresentado oficialmente na 2ª edição do Congresso Cerealista Brasileiro, que segue até sábado (23), em Garibaldi, na Serra.