Princesa Catherine completa 43 anos em plena luta contra o câncer

A princesa Catherine completa 43 anos nesta quinta-feira (9) enquanto luta contra um câncer diagnosticado em março, cuja natureza não divulgou e que a submeteu a uma quimioterapia, concluída em setembro.

"Apesar de ter terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e a recuperação total é longo e preciso enfrentá-lo a cada dia", disse Kate Middleton no dia 9 de setembro, ao anunciar o fim do seu tratamento nas redes sociais.

Este ano, a princesa de Gales celebrará o evento em 'petit comité' em seu domicílio da Casa Real de Windsor, cerca de 35 quilômetros ao oeste de Londres, rompendo com a tradição de festejá-lo rodeada de familiares e amigos na residência familiar de Norfolk (leste da Inglaterra).

Desde o alarmante anúncio do seu câncer, em 22 de março, dois meses após ter sido submetida a uma operação "abdominal", sobre a qual a monarquia britânica também não forneceu detalhes, Catherine pouco apareceu em público.

Na era das redes sociais, o silêncio no início de 2024 sobre as razões da cirurgia e sua subsequente longa ausência gerou muita especulação.

No dia 10 de março, Dia das Mães no Reino Unido, uma fotografia oficial foi divulgada com Kate sorrindo, cercada pelos três filhos, a primeira após a operação em janeiro.

Mas a princesa precisou admitir que a imagem foi manipulada e pedir desculpas, o que gerou ainda mais especulações, até que anunciou o câncer logo depois.

- Primeira aparição pública -

Depois de anunciar a doença, Kate apareceu em público pela primeira vez no dia 15 de junho na varanda do Palácio de Buckingham, para o desfile de aniversário do rei Charles III, também acometido por um câncer, cujos detalhes são desconhecidos.

Quase três meses haviam se passado desde o anúncio da doença e a aparição representou um momento de esperança para a princesa, como quando anunciou, em 9 de setembro, que havia concluído a quimioterapia.

O príncipe William, marido de Kate e filho de Charles III, admitiu no dia 8 de novembro, em uma viagem à África do Sul, que 2024 foi uma fase difícil. "Foi horrível. Provavelmente é o ano mais difícil da minha vida", disse o herdeiro da coroa na ocasião.

A segunda aparição pública de Kate aconteceu no dia 14 de julho, no final do torneio londrino de tênis de Wimbledon, vencido pelo espanhol Carlos Alcaraz contra o sérvio Novak Djokovic.

Na ocasião, não estava acompanhada pelo marido, que naquele dia assistia à final do Campeonato Europeu de Futebol, em Berlim, vencido pela Espanha sobre a Inglaterra.

Depois de terminar a quimioterapia, Kate manifestou seu "desejo de voltar ao trabalho e assumir alguns compromissos públicos nos próximos meses".

Após esse anúncio, a princesa e seu marido participaram, no dia 11 de outubro, em Southport (noroeste de Inglaterra), de uma homenagem a três meninas mortas a facadas no final de julho, um ataque que provocou tumultos na Inglaterra.

- "O amor e a empatia" -

Nos dias 9 e 10 de novembro, Middleton participou de duas cerimônias militares em Londres.

A última aparição pública da princesa ocorreu em 6 de dezembro, no tradicional concerto natalino na Abadia de Westminster, em Londres, que dedicou àqueles que "passaram por momentos difíceis".

O evento, para o qual foram convidadas cerca de 1.600 pessoas, foi mais um passo no seu retorno gradual às funções públicas.

"O concerto deste ano oferece um momento para refletir sobre a importância do amor e da empatia, e o quanto precisamos uns dos outros, especialmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas", disse na ocasião.

A princesa, que não fez viagens oficiais a outros países desde que foi à Copa do Mundo de Rugby na França, há quatorze meses, poderá em breve retomar suas visitas ao exterior.