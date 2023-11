O Ministério da Agricultura e Pecuária estendeu por mais 180 dias o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em virtude do vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil. A prorrogação consta de portaria no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (7).