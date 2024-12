O que trouxe comitiva da China para visita à indústria de arroz no Brasil 

Chineses visitaram fábrica no interior de SP nesta quarta (4). Flavia Rocha / São João Alimentos/ Divulgação

A China está de olho no arroz brasileiro. O país asiático, que é o maior consumidor e produtor desse cereal, fez um movimento de aproximação com o Brasil. Uma comitiva da Associação Nacional do Setor de Grãos da China visitou nesta quarta-feira (4) uma indústria de beneficiamento, no interior de São Paulo, dando sequência à programação organizada pelo Brazilian Rice, projeto de exportação da Associação Brasileira da Indústria de Arroz (Abiarroz), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

— Vejo que a aproximação é o primeiro e importante passo rumo a uma parceria que traga fruto a ambas as partes — avalia Elton Doeler, presidente da Abiarroz sobre a visita da comitiva.

Atualmente, o Brasil não exporta arroz para a China. A iniciativa da visita é vista como uma etapa fundamental no processo de abertura de mercado. A concretização passa também pela celebração de um acordo fitossanitário entre os governos brasileiro e chinês, explica a gerente de Exportação da Abiarroz, Beatriz Sartori.

O acordo traz os parâmetros sanitários — que podem variar de país para país — negociados entre as partes.

— Acredito que a aproximação e os convites para visita são demonstrações importante de interesse mútuo — reforça o presidente da Abiarroz.

A busca por mercados para o arroz produzido no Brasil é umas propostas do projeto Brazilian Rice. Entre os oito destinos elencados como prioritários pelo projeto estão Canadá, EUA, México, Panamá, Costa Rica, Portugal, África do Sul e Arábia Saudita. Há outros quatro secundários: China, Angola, Colômbia e Peru. A lista refere-se à abertura e à ampliação de negócios.

No Brasil, o maior produtor de arroz é o Rio Grande do Sul, que responde por cerca de 70% do volume do país.