Granizo causa danos intensos em lavouras de tabaco

Os danos causados pelo granizo no Estado afetaram de forma intensa plantações de tabaco em São Lourenço do Sul. Só o município contabilizava, até terça-feira (3), 424 sinistros em lavouras, conforme dados da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra). Ao todo, são 622 registros. Há mais 202 comunicados de problemas em estufas.