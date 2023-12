A proximidade do verão faz com que as rodovias de acesso ao litoral gaúcho sejam parte mais frequente da rotina de milhares de viajantes. A estação mais quente do ano começa no próximo dia 21, mas já nos primeiros dias de dezembro as praias do Estado devem registrar aumento da população, com o ápice do Natal, Ano-Novo e nos fins de semana de janeiro e fevereiro.