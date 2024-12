Normalmente, a HPB é tratada, em um primeiro momento, com medicamentos. Entretanto, existem procedimentos e cirurgias minimamente invasivas que podem resolver o problema de forma definitiva, indicadas especialmente nos casos em que a próstata cresce excessivamente e o paciente não tem mais benefício com o uso da medicação, ou não deseja mais seu uso devido ao seus efeitos colaterais, explica Eduardo Terra Lucas, urologista na clínica Andrologia Moinhos.

Como é o procedimento

O nome técnico para a sigla Holep é Holmium Laser Enucleation of the Prostate, que significa enucleação endoscópica da próstata com uso de um laser de hólmio (um elemento químico). É retirada toda a parte interna e crescida da próstata, que estava dificultando a micção adequada do paciente. Referência nesta técnica no país, tendo realizado mais de 1,2 mil cirurgias deste tipo, o urologista ressalta que o procedimento é feito por meio de um laser, que é introduzido pela uretra, sem cortes, sendo possível tratar glândulas de qualquer tamanho.