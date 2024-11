O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor mais frequente entre os homens no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é que cerca de 72 mil novos casos sejam registrados anualmente no país. Desse total, três mil são previstos para o Rio Grande do Sul, reforçando a importância da conscientização sobre a doença.