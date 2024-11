Entre os 10.880.506 moradores do Rio Grande do Sul registrados em 2023, existiam 941 médicos intensivistas. Ou seja, no ano passado, a cada 100 mil habitantes do Estado, eram 8,65 profissionais da área, a melhor densidade entre os Estados brasileiros. É papel do médico intensivista oferecer assistência clínica e de medicamentos ao paciente, monitorando funções vitais.