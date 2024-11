Sem restrição Notícia

Hospital Nossa Senhora das Graças e HPS de Canoas voltam a receber pacientes em UTIs

Prefeitura do município garante que atendimentos já foram normalizados. Restrição ocorreu devido um problema no sistema de ventilação mecânica das unidades de terapia intensiva, que tem leitos divididos entre as instituições

