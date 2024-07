Após dois meses da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o Hospital de Pronto Socorro de Canoas segue com as portas fechadas. O cenário deve permanecer assim por pelo menos seis meses, conforme estimativa do diretor técnico da instituição, Álvaro Fernandes. A estimativa é de que sejam necessários cerca de R$ 70 milhões para reestruturação total da instituição, e não há data para recebimento de pacientes.