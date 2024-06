O Hospital de Pronto Socorro de Canoas que é referência para mais de cem municípios gaúchos, se encontra coberto por lama. Todas as alas do primeiro andar da instituição foram atingidas pela enchente. O prazo para reestruturação do HPS é de até seis meses. A previsão foi dada pelo diretor técnico da instituição, Álvaro Fernandes, nesta quarta-feira (5). Trata-se de uma expectativa por parte da direção.